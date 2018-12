Roma-Inter, bordata di fischi per Rocchi al rientro in campo: tutto lo stadio urla “buffone”

Il protagonista in negativo di Roma-Inter è inevitabilmente l’arbitro Rocchi. L’episodio del rigore negato a Zaniolo, che per il momento sta decidendo il match, farà discutere nel post-partita. Al rientro in campo dopo l’intervallo, lo stadio Olimpico (almeno parte giallorossa) ha indirizzato una bordata di fischi all’arbitro intonando il coro “buffone”. Evidentemente durante la pausa tutti hanno potuto rivedere l’episodio della discordia, individuando il colpevole per lo svantaggio momentaneo dei giallorossi.