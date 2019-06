Rouven Schroeder potrebbe arrivare a Trigoria per prendere il posto di Massara. Dopo l’ufficialità dell’addio dell’ex ds, arrivata ieri pomeriggio, in società si sta riflettendo sulla possibilità di affiancare una persona a Petrachi, non ancora giallorosso sulla carta, ma già al lavoro per il club. Il tedesco del Mainz, secondo calciomercato.it, potrebbe essere una soluzione.