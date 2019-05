Roma, il 24 giugno l’Assemblea degli Azionisti

Come riporta il sito ufficiale dell’ AS Roma, il giorno 24 giugno 2019, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019 stesso luogo ed ora, si svolgerà presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini l’Assemblea degli Azionisti.

Si dovrà discutere e deliberare sul seguente ‘Ordine del giorno’: parte ordinaria: nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti; parte straordinaria: proposta di eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti; provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell’arti- colo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.