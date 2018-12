Roma, i tifosi anche contro il tecnico: sui social spopola l’hastag #DiFrancescoout – FOTO

Ci sono due realtà. Diverse e in parte incompatibili tra loro. Da una parte la società, dall’altra i tifosi della Roma. Oggetto del contendere: il futuro di mister Eusebio Di Francesco.

La prestazione di ieri contro il Cagliari rasenta il suicidio sportivo per la Roma: avanti due zero, addirittura in superiorità di due uomini, e capace al 95esimo di subire un pareggio che sa di beffa. L’ennesima occasione sprecata di questo campionato. E ora la Champions è più lontana.

Per questo il futuro del tecnico è in bilico. Ma la società, al momento, non ha intenzione di sostituirlo. Ed è su questo punto che si genera l’ennesima frattura tra Pallotta e il popolo giallorosso che, dopo il 2-2 che sa di beffa alla Sardegna Arena, chiede discontinuità.

Così in pochi minuti su Twitter si è diffuso l’hashtag #DiFrancescoOut. Certo non manca chi difende l’allenatore abruzzese ma, almeno dando ascolto al popolo dei social, la maggior parte dei tifosi romanisti sempre propendere per un suo esonero.