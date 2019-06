Roma, i numeri della campagna abbonamenti: vendute 5300 tessere in una settimana

A una settimana dal lancio della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020, la Roma ha venduto 5300 tessere. Un dato in linea con il trend dello scorso anno a parità di giorni trascorsi dall’apertura della campagna, ma va sottolineato anche un altro fattore: quest’anno i vecchi abbonati avranno meno tempo a disposizione per rinnovare, visto che la fase per confermare il proprio posto allo stadio durerà soltanto fino a domenica 16 giugno. I prezzi saranno comunque bloccati fino al 19 giugno, mentre successivamente partirà una seconda fase in cui i costi degli abbonamenti saranno più alti.