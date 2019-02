Roma, Hyundai raddoppia: ora è anche back sponsor della squadra femminile

Hyundai Italia annuncia la partnership pluriennale con la squadra femminile dell’AS Roma, che fa seguito alla collaborazione di Hyundai Motor Company in qualità di Main Global Partner e Official Car Partner del club giallorosso.

Spinta dalla passione per il calcio e lo sport, senza limiti di genere o di età, Hyundai Italia ha deciso di supportare la giovanissima squadra femminile del club giallorosso per promuovere ancora una volta i valori positivi dello sport e contribuire a combattere i pregiudizi di un mondo erroneamente pensato tutto al maschile. Un movimento in continua crescita che sta guadagnando sempre più consensi e un numero sempre crescente di appassionati.

In virtù di questo accordo, Hyundai Italia diventa Official Women Car Partner dell’AS Roma fino alla stagione 2020-21. Con il supporto alla squadra giallorossa, allenata da Elisabetta Bavagnoli, Hyundai Italia dimostra di credere nel grande potenziale del calcio femminile e testimonia ancora una volta la sua vocazione per lo sport e lo sviluppo dei talenti.

Oltre a essere presente come Back Sponsor sulle maglie ufficiali, come già accade per la squadra maschile e per le squadre Primavera maschile e femminile, il logo Hyundai sarà visibile in occasione di tutte le partite casalinghe della squadra femminile dell’AS Roma sui cartelloni a bordocampo dello stadio Tre Fontane, presso il campo di allenamento e attraverso una presenza diversificata sui social network e sui canali digitali del club.

“Insieme alla prestigiosa partnership con l’AS Roma, Hyundai Italia ha fortemente voluto anche scendere in campo insieme alla squadra femminile e dare il suo contributo a queste ragazze che stanno vivendo un’emozionante avventura” dichiara Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy. “Il calcio femminile è un movimento in grande crescita in tutto il mondo e anche in Italia sta facendo segnare numeri interessanti grazie anche a una maggiore visibilità mediatica. Mai come oggi è fondamentale che ogni singola realtà dimostri concretamente di credere nelle donne, assolute protagoniste nello sport, ma anche nel lavoro e nella vita di tutti i giorni”.

“Siamo davvero soddisfatti dell’ampliamento della partnership con Hyundai”, afferma Francesco Calvo, Chief Revenue Officer dell’AS Roma. “Un marchio globale che ha sposato il progetto della squadra femminile dell’AS Roma Femminile, confermando come il nostro Club sia attento a tutte le novità che il mondo del calcio presenta”.