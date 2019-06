Due generazioni romaniste si incontrano. Dopo la vittoria contro la Francia per 2-0, nella quale è anche andato a segno, Under ha incontrato Ricardo Faty, ex centrocampista della Roma e ora all’Ankaragücü in Turchia. Il francese ha poi postato uno scatto sul proprio account Twitter che ritrae Cengiz con suo figlio: “Grazie, mio figlio era contento”.