Roma-Genoa, striscione fuori dall’Olimpico: “Non siete degni dei nostri colori” – FOTO

Continua a montare la rabbia dei tifosi romanisti. La squadra di Di Francesco sta deludendo per risultati ma soprattutto per la poca voglia e la scarsa determinazione mostrata in campo. Quella contro il Genoa, così, è già una partita decisiva per il futuro dell’allenatore e non solo: i sostenitori giallorossi si sono fatti sentire stanotte e lo faranno anche sugli spalti. A pochi minuti dal fischio d’inizio, inoltre, sul ponte Duca d’Aosta è stato esposto uno striscione che non risparmia nessuno: “Presidente, società e giocatori non siete degni dei nostri colori”.