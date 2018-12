Roma-Genoa, info biglietti: settore ospiti solo per i residenti in Liguria

Ecco un aggiornamento sui tagliandi per la sfida con il Genoa all’Olimpico di domenica 16 dicembre ore 20:30.

In base alla Determinazione 46_2018 dell’ONMS Per l’incontro di calcio “Roma – Genoa”, connotato da profili di rischio, si adottano le seguenti misure organizzative:

– Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Liguria, esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione del Genoa;

– Incedibilità dei titoli di ingresso (divieto di cambio utilizzatore su tutti i biglietti acquistati ad eccezione di quelli tariffa a intero caricati sulla AS Roma Card).

La vendita dei biglietti del settore ospiti, secondo le suddette limitazioni, inizierà alle ore 12 di oggi, giovedì 6/12, per terminare alle ore 19 di sabato 15/12. Prezzo biglietto € 35,00 + commissioni.