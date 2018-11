Roma, gaffe social: arrivano gli auguri ad Aldair. Ma il compleanno era un mese fa – FOTO

30 ottobre o 30 novembre. Dagli anni Duemila la data di nascita di Aldair è un mistero: tutto nasce da un errore dell’anagrafe in Brasile, che oltre a scrivere in modo sbagliato il nome (“Altair”), scrisse 30 novembre anziché ottobre. Da lì il difensore brasiliano ha festeggiato due volte l’anno il compleanno: una volta per sé e una volta per tutti gli auguri dal mondo del calcio. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio lui, postando sulla sua pagina Instagram i ringraziamenti per gli auguri il 30 ottobre scorso.

La Roma, però, sui documenti ufficiali si ritrova ancora la data sbagliata. Solo oggi sono quindi arrivati gli auguri sui profili social del club. Un mese dopo il suo effettivo compleanno.