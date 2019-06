Roma, futuro Totti: le agenzie di scommesse puntano sulla Figc. Stuzzica l’ipotesi Fiorentina

Un futuro come dirigente in Figc, nella Uefa oppure la clamorosa ipotesi Fiorentina. Questi e molti altri sono gli scenari che i bookmakers stanno prefigurando per il destino di Francesco Totti. Come riporta il portale di riferimento agipronews, l’ipotesi più probabile e pagata 1.85 volte la posta sarebbe proprio un ruolo in federazione sponsorizzato dal presidente Gravina. Al secondo posto un futuro in Uefa a quota 3, mentre a 7 un incarico nella Fifa. A stuzzicare la fantasia dei bookies c’è anche il viola e la viola: la nuova Fiorentina di Commisso infatti potrebbe in qualche modo intrigare Totti, anche perché in società ritroverebbe sia Pradè sia l’ex compagno di squadra Montella. Uno scenario a quota 10, mentre solo a 15 l’eventualità di un futuro da procuratore per l’ex capitano giallorosso.