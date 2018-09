Alla vigilia Roma-Frosinone non ci sarà la lista dei convocati da parte di Eusebio Di Francesco. Nessuna pretattica, ma semplicemente la squadra giallorossa continua il ritiro a Trigoria cominciato dopo la sconfitta di domenica per 2-0 contro il Bologna al Dall’Ara. Nella giornata di oggi solo Diego Perotti non si è allenato con il gruppo, il resto dei giocatori sono a disposizione del mister al netto di eventuali scelte tecniche che farà nella giornata di domani.