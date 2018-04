Roma-Fiorentina, UFFICIALE: Nainggolan titolare, Jesus terzino – LIVE

Dimenticare Barcellona (e Bologna) e ripartire. La Roma è obbligata a vincere per tenere saldo il terzo posto e mantenere la Lazio a distanza di sicurezza, prima del derby di domenica prossima. Contro la Fiorentina, nel nome di Astori, i giallorossi provano a bissare la bella partita dell’andata, decisa da una doppietta di Gerson. Il brasiliano oggi partirà dalla panchina, nonostante le tante assenze alle quali Di Francesco deve far fronte. In difesa, dopo la bella prova del Camp Nou, il tecnico manda di nuovo in campo Bruno Peres nella linea difensiva con gli intoccabili Manolas, Fazio. Kolarov riposa, al suo posto c’è Jesus. Nainggolan torna titolare dopo la tribuna al Camp Nou. Al suo fianco Strootman e Gonalons, che dà un turno di riposo a De Rossi. La novità in attacco si chiama Defrel. Con Under e Perotti fuori dai convocati, scelte quasi obbligate: insieme al francese ci sono El Shaarawy, che parte da sinistra, e Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jesus; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy

A Disposizione: Lobont, Skorupski, Kolarov, Silva, Capradossi, Florenzi, De Rossi, Gerson, Pellegrini, Schick

Allenatore: Di Francesco

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout; Saponara, Eysseric, Benassi; Simeone

A Disposizione: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Gaspar, Hristov, Cristoforo, Dias, Lo Faso, Olivera, Sottil, Falcinelli

Allenatore: Pioli

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Mondin – Di Vuolo

IV Uomo: Giacomelli

VAR: Guida

AVAR: Carbone

CRONACA PRE-PARTITA

Ore 17.20 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Ore 17.12 – In campo anche i portieri della Roma.

Ore 17.10 – I portieri della Roma scendono in campo per il riscaldamento.