Roma femminile, sconfitta per 1-0 contro la Juventus capolista

La Roma femminile cade in trasferta sul campo della Juventus dopo le 3 vittorie consecutive del 2019. Giallorosse sfortunate che hanno perso per infortunio durante la partita le giocatrici Coluccini e Di Criscio. Per la Juventus ha segnato il suo decimo gol stagionale l’attaccante Barbara Bonansea.

La Roma mantiene comunque saldo il 4 posto in classifica alle spalle della Fiorentina.

CLASSIFICA

Juventus 40pt

Milan 36pt

Fiorentina 34pt

Roma 26pt

Florentia 23pt

Sassuolo 19pt

Atalanta 19pt

Hellas Verona 16pt

Tavagnacco 16pt

Chievo Verona 10pt

Pink Bari 7pt

Orobica 5pt