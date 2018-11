Roma Femminile, nuovo arrivo per Bavagnoli: ecco Alysson Swaby

La Roma Femminile non si ferma più e non solo in campo con il quarto successo consecutivo arrivato nell’ultima giornata di campionato, ma anche sul mercato. E’ ufficiale, infatti, l’acquisto di Allyson Rene Swaby, svincolatasi dal club islandese, Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar. Contratto fino a fine stagione per il difensore centrale, classe 96. E’ americana ma con passaporto inglese e gioca con la Jamaica perché i suoi giocatori sono nativi del paese.

“Sono davvero entusiasta di essere arrivata alla Roma”, ha dichiarato la calciatrice attraverso il sito ufficiale del club. “È una grande opportunità per me di giocare in un calcio di alto livello in Europa. È un onore entrare a far parte di un club così importante, alla sua prima stagione nel calcio femminile e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro” .