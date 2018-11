Roma femminile, Bavagnoli: “Contro l’Atalanta per dare continuità e dimostrare il nostro valore”

Le ragazze della Roma sono chiamate a dare continuità di risultati non fallendo la prossima sfida contro l’Atalanta di domani, un avversario da non sottovalutare nonostante la classifica al momento non esaltante. “Per me gli avversari sono sempre tutti forti, importanti e meritano il massimo rispetto. L’Atalanta è una squadra che a mio parere non rispecchia la posizione in classifica che occupa, e noi dovremo stare molto attente, dovremo essere molto brave e concentrate. È una squadra composta da ragazze giovani ma anche da gente d’esperienza, che vorrà ovviamente conquistare i tre punti, perché questo permetterebbe loro di raggiungerci e di alzare la loro classifica”, ha dichiarato Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma femminile, intervenendo ai microfoni di Roma Tv.

“Noi in questo momento abbiamo dato continuità e vogliamo continuare a darla, vogliamo migliorare la nostra classifica e quindi sarà una gara sicuramente molto buona. Loro vorranno dimostrare il loro valore e fare bella figura, ma ripeto: io e le ragazze vogliamo fare altrettanto. Perciò sarà una partita aperta: godiamoci questa gara”, ha aggiunto Bavagnoli.