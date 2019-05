Roma femminile, Lipman: “Vissuta un’annata storica, ora vogliamo alzare il livello”

Emma Lipman, calciatrice della Roma femminile, è stata intervistata dal Times of Malta dal ritiro dalla nazionale e ha rivissuto alcuni passaggi della prima stagione ufficiale del club. Ecco le sue parole: “È stata un’annata storica a Roma, perché è stata la prima stagione per la squadra femminile affiliata al club. Con lo staff che è stato portato e le risorse che abbiamo, stiamo cercando di alzare il livello. Con il mix di esperienza e gioventù, abbiamo messo le fondamenta per un solido futuro come club. Differenze col campionato inglese? Vedo un sacco di somiglianze, perché il gioco sta iniziando a crescere con l’introduzione di club come Juventus, Milan, Fiorentina e la neopromossa Inter, questo mostra che l’interesse sta crescendo. Sono in Italia da due anni e ho visto un sacco di miglioramenti, la qualificazione dell’Italia al mondiale è una benedizione per l’intero movimento”.