Roma Femminile, la stagione si chiude con una sconfitta: contro la Fiorentina finisce 2-1 – FOTO

La Roma femminile chiude con una sconfitta la prima annata della sua storia: contro la Fiorentina nell’ultima giornata finisce 2-1: Ilaria Mauro porta in vantaggio le viola – che in settimana hanno eliminato proprio la squadra di Bavagnoli in semifinale di Coppa Italia -, poi sul finire del primo tempo arriva la risposta di Luisa Pugnali. Nel finale di partita il rigore trasformato da Vigilucci.

La prima stagione ufficiale è stata comunque un successo: quarto posto in classifica e finale di coppa sfiorata.