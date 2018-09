Roma Femminile, il match col Tavagnacco rinviato a data da destinarsi

In vista dell’impegno della Nazionale Under 19 Femminile nella prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo, attraverso il proprio sito ufficiale la FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre gare valide per la seconda giornata del campionato di Serie A Femminile: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. Le ragazze giallorosse dovranno dunque attendere per riscattare la sconfitta all’esordio contro il Sassuolo. Il prossimo impegno per la squadra di Elisabetta Bavagnoli è quello contro il Verona Women del 14 ottobre.