Roma Femminile, Swaby-Bernauer-Piemonte: Florentia ko e quarto posto blindato

Dopo la vittoria della squadra di Eusebio Di Francesco in casa del Chievo, oggi toccava alla Roma Femminile portare in alto i colori giallorossi. Al Tre Fontane andava in scena uno scontro molto interessante contro la Florentia, prima di questa partita a soli tre punti di distanza dalle ragazze di Elisabetta Bavagnoli. Falcidiata dagli infortuni, la Roma è riuscita a tirare fuori una prestazione di carattere, venendo fuori dopo pochi minuti del primo tempo. Greggi e Bonfantini seminano il panico, ma la squadra giallorossa si rende pericolosissima soprattutto da corner. Dopo un paio di occasioni arriva il vantaggio di testa firmato Swaby (per lei primo gol), poi nella ripresa il raddoppio di Bernauer direttamente dalla bandierina. Le ospiti reagiscono e sorprendono svariate volte le giallorosse con la palla lunga a scavalcare la difesa, fino al gol di Nocchi. La squadra toscana spera, ma nel finale Piemonte fissa il risultato sul 3-1 su calcio di rigore guadagnato da Bartoli. La Roma blinda il quarto posto, con dedica a Manuela Coluccini.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

45’+4′ – È finita! La Roma batte la Florentia 3-1 e blinda il quarto posto!

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

43′ – GOOOOL DELLA ROMAAA!!! Dal dischetto non sbaglia Martina Piemonte!!

42′ – Calcio di rigore per la Roma! Bravissima Bartoli, che è caparbia in area avversaria e prima di calciare viene spinta a terra.

41′ – Ultimo cambio per la Roma: dentro Labate per Soffia.

40′ – Ammonita Dongus

39′ – Altra sostituazione per la Florentia: dentro Ferrandi per Rinaldi.

36′ – Che chance per la Roma!!! Antonsdottir recupera palla e si invola verso la porta avversaria, deve solo incrociare comodamente per battere il portiere ma spara fuori.

35′ – Altra occasione per la Roma: bel cross di Pugnali, Piemonte va di testa al centro dell’area ma il pallone viene deviato e finisce a lato.

30′ – Squadre lunghe, continui ribaltamenti di fronte con le difese che spesso devono ricorrere alla giocata importante per sventare il pericolo.

25′ – Altro cambio per Bavagnoli: Pugnali al posto di Serturini.

23′ – Seconda sostituzione per la Florentia: fuori Lotti, dentro Hjolman.

22′ – Al terzo tentativo Nocchi riesce a trovare il gol: altro lancio alle spalle della difesa, stavolta l’attaccante della Florentia non può sbagliare e accorcia.

17′ – Botta e risposta: prima Nocchi accelera, entra in area ma viene rimontata al momento del tiro davanti al portiere. Poi la percussione di Bonfantini che trova solo il calcio d’angolo.

13′ – IL RADDOPPIO DELLA ROMAAA!!! Il gol di Vanessa Bernauer direttamente da calcio d’angolo! La numero 10 calcia il corner con una traiettoria a rientrare, il portiere della Florentia esce sulla testa di Piemonte ma non riesce a respingere e il pallone finisce in rete. Le toscane chiedono il fallo sul portiere, ma l’arbitro convalida il gol.

10′ – Cambio anche per la Roma: fuori Simonetti per infortunio, dentro Antonsdottir.

9′ – Primo cambio per la Florentia: fuori Nencioni, al suo posto Roche.

7′ – La Roma risponde con il tiro di Greggi, ancora a lato.

3′ – Occasione clamorosa per la Florentia, ancora una volta sfruttando l’imbucata centrale alle spalle della difesa. Nocchi si trova a tu per tu con Pipitone, ma di controbalzo conclude a lato di pochissimo.

0′ – Al via la ripresa.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo!

42′ – Ci prova ancora Greggi, con una palla spiovente al limite: la numero 20 cerca la conclusione al volo ma il tiro finisce fuori.

34′ – La Roma continua a lavorare molto bene sulle fasce, vero e proprio punto di forza. Greggi è la più cercata dalle compagne.

25′ – La squadra di Bavagnoli in fiducia dopo il vantaggio, ci prova Greggi e Bonfantini ma senza fortuna.

18′ – Altra occasione Roma, con una fotocopia del gol, ma stavolta Marchitelli è brava a respingere.

16′ – GOOOOL DELLA ROMAAAA!!! Altro corner per le giallorosse, parte Bernauer che trova una parabola lunghissima: il pallone pesca Swaby sottoporta che da zero metri deve solo deviare in rete. La dedica è per Manuela Coluccini!



15′ – La Roma risponde con un’occasione da calcio d’angolo: il pallone sfila pericolosamente in area.

8′ – Match bloccato, ma a correre il rischio più grande è la Roma: la difesa viene presa in imbucata centrale, ma Pipitone esce provvidenzialmente. L’azione prosegue, la retroguardia giallorossa tarda a rientrare ma si salva ancora una volta.

0′ – Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pipitone, Soffia (dal 41′ Labate), Swaby, Corrado, Bartoli, Simonetti (dal 10′ st Antonsdottir), Bernauer, Greggi, Bonfantini, Piemonte, Serturini (dal 25′ st Pugnali).

A disposizione: Casaroli, Lipman, Bitzer, Cunsolo.

Allenatore: Bavagnoli

FLORENTIA: Marchitelli; Domenichetti, Dongus, Hilaj, Rodella; Orlandi, Vicchiarello, Lotti (dal 23′ st Hjolman); Nencioni (dal 9′ st L.Roche), Nocchi, Rinaldi (dal 39′ st Ferrandi).

A disposizione: Baldi, Aliaj, S. Roche.

Allenatore: Carobbi

MARCATORI: 17′ pt Swaby (R), 13′ st Bernauer (R), 23′ Nocchi (F), 43′ st rig. Piemonte (R)

Arbitro: Taricone di Perugia

Assistenti: D’Ambrosio e Santoruvo