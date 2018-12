Roma Femminile, Bonfantini: “La Coppa Italia un nostro obiettivo, sogno i Mondiali in Francia”

La Roma Femminile, fermata dal Milan nell’ultimo turno di campionato, sta comunque attraversando un buon momento di forma. Prima della sconfitta con i rossoneri erano arrivati quattro successi consecutivi. Di questo e molto altro la calciatrice, Agnese Bonfantini, ha parlato al canale tv giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

“Con il Milan è arrivata una sconfitta dopo 5 risultati utili consecutivi. Gara difficile ma abbiamo tenuto testa alle rossonere. Siamo stati in partita fino all’ultimo, è questa la differenza rispetto alla partita contro la Juve. La Coppa Italia è un nostro obiettivo ma l’Orobica è un avversario temibile. Daremo tutto in campo per passare il turno. Arrivo da una serie B, i ritmi sono diversi dalla A. All’inizio ho avuto qualche difficoltà ma le compagne e il coach mi hanno aiutato molto. Inizialmente non eravamo un gruppo ma ora si sta creando un gruppo affiatato e stanno arrivando i risultati. Mi reputo veloce, accetto l’uno contro uno, mi piace andare sul fondo per mettere il pallone in mezzo. Devo migliorare in fase realizzativa. Bovagnoli ci chiede di fare un gioco aggressivo e offensivo. Mi chiede di pressare, di tentare l’uno contro uno e di stare larga per tagliare in mezzo. La passione per il calcio è nata a 6 anni e ho sempre sognato di far parte di una squadra. Ho iniziato a 6 anni con il Fondotoce e sono rimasta lì 5 anni. Poi il Gravellona e poi ho fatto il provino per l’Inter Femminile. Avevo il sogno di arrivare in A con una squadra professionistica. Quando ho saputo della Roma sono stata molto contenta. Qui mi trovo molto bene, le persone sono più solari e simpatiche rispetto al Nord, è un sogno. I miei obiettivi personali sono vincere con la Roma e andare ai Mondiali di Francia 2019″.