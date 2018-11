Roma Femminile, Bavagnoli: “Partita non semplice”. Piemonte: “Per il gol dedica speciale”

Terza vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per la Roma Femminile. Oggi a Bergamo la squadra giallorossa si è imposta con il risultato di 2-0 in casa dell’Atalanta Mozzanica. “Ottima gara, soprattutto nel primo tempo. La partita non era semplice, le mia ragazze sono state brave. La forza del gruppo sta nella qualità di tutti i singoli“, il commento dell’allenatore Elisabetta Bavagnoli a fine partita. Le fa eco Martina Piemonte, tornata al gol dopo l’infortunio con la Florentia: “È stata una gara sofferta, ma stiamo mostrando che stiamo bene. Sono molto contenta per il gol: lo dedico a mio cognato che sta lottando contro un tumore”.