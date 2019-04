Roma Femminile, Bavagnoli: “Orgogliosa della mia squadra. Ora continuiamo a costruire”

Si chiude con una sconfitta la prima stagione della Roma Femminile. Le giallorosse – che hanno chiuso il campionato al quarto posto – hanno perso 2-1 sul campo della Fiorentina. A fine partita ha parlato a Roma TV il tecnico Elisabetta Bavagnoli, ecco le sue parole.

“Sono molto orgogliosa della squadra. Le mie ragazze hanno dimostrato quello che possono dare e soprattutto hanno ascoltato le nostre indicazioni dopo la sconfitta di mercoledì. Meritano il progetto della Roma. Nonostante tutto siamo entrate in campo un po’ contratte per l’emozione, ricordiamo però che l’avversario era di grandissimo livello. Piano piano abbiamo dimostrato una capacità di reazione che non è mai mancata durante tutta la stagione; abbiamo presentato un spettacolo bello e divertente. La Fiorentina non avrebbe avuto bisogno del rigore per vincere, questo ha lasciato un po’ di amarezza generale. Con la mentalità della società e gli investimenti che si potranno fare in futuro potremo toglierci grandi soddisfazioni. Dovremo avere l’accortezza di continuare a costruire come abbiamo fatto in questa stagione”.