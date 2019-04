Roma Femminile, Bavagnoli: “La finale sarebbe una grande soddisfazione”

L’allenatrice della Roma Femminile Betty Bavagnoli ha parlato a RomaTV nel pre match di Fiorentina-Roma, partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si riparte dall’uno a uno dell’andata, con la qualificazione delle giallorosse ancora in bilico: “Raggiungere la finale sarebbe una grande soddisfazione per il grande lavoro fatto da queste ragazze. Essendo il primo anno, un traguardo del genere darebbe anche uno stimolo per lavorare sempre al meglio“. Queste alcune delle parole di Bavagnoli, che ha messo inoltre in guardia le sue sulle insidie del match: “Siamo consapevoli della forza delle nostre avversarie, ce la metteremo tutta. Mi aspetto la solita Fiorentina, una squadra abituata a competere su tutti i fronti, una squadra forte, determinata, che farà di tutto per metterci in difficoltà e portare a casa il risultato“.