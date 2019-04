Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo gestire bene le risorse che manderemo in campo”

Elisabetta Bavagnoli, coach della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni della TV del club in vista della gara di domani contro la Pink Bari. Queste le sue parole:

“Ci siamo concentrate sull’aspetto mentale e tattico, lavorando sulle mancanze evidenziate nelle ultime gare. Siamo quasi alla fine della stagione e c’è un po’ di stanchezza, ma questa sosta ci ha fatto bene, abbiamo lavorato e siamo pronte per ripartire. Nei prossimi otto giorni ci giochiamo tanto, con obiettivi importanti da raggiungere per tutti, per la squadra, per la società e per lo staff. Dobbiamo gestire al meglio le risorse che manderemo in campo”.