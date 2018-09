Roma femminile, Bavagnoli: “Dimostrato carattere”. Serturini: “Sfortunate”

Esordio con sconfitta per la Roma femminile, che a Sassuolo non riesce a rimontare e si ferma sul 3-2. Al termine del match il tecnico Bavagnoli e Serturini (autrice del primo gol) hanno parlato ai microfoni di Roma Tv:

BAVAGNOLI

“Non abbiamo fatto tutti i 90 minuti, abbiamo regalato tanto e commesso errori individuali. Abbiamo pagato forse l’esordio e il caldo. L’avevamo preparata bene, a volte non ci si spiega come alcuni meccanismi non abbiano funzionato. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento del secondo tempo. Forse avremmo recuperato la partita se non avessimo pagato con un autogol ma ora possiamo solo rimboccarci le maniche e ricominciare. Aggredire alto è la nostra filosofia per cercare di recuperare subito palla. Oggi abbiamo perso palla troppo facilmente, anche quando potevamo gestirla meglio. Me ne assumo la responsabilità e migliorare in fase di palleggio e di gestione. Sono atlete molto giovani e di talento, accompagnate da alcune atlete di esperienza. Hanno dimostrato carattere e la voglia di recuperare il match. Dobbiamo riflettere sugli errori commessi. Potevamo fare delle scelte diverse”

SERTURINI

“Siamo state sfortunate in alcuni episodi. Il rigore non c’era assolutamente e poi ci siamo fatte autogol ma succedono queste cose nel calcio. Avrei voluto fare un altro gol ma il campionato è lungo. Abbiamo creato tanto ma nell’ultimo passaggio facciamo fatica, tentenniamo a tirare in porta e dobbiamo essere più convinte. Mancano alcune compagne ma non è una scusa: siamo tutte titolari, potevamo fare qualcosa in più ma arriveranno i risultati. Dobbiamo vincere la prossima gara, che giocheremo davanti al pubblico in casa. Ho capito subito cosa significhi indossare questa maglia, a Roma esiste solo il giallorosso. Onorerò fino alla fine questi colori. Sono sempre stata veloce, spero di continuare così”.