Roma Femminile, Bavagnoli: “Con il Milan una battaglia, loro forti in tutti i reparti”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, parla alla vigilia del match di campionato contro il Milan in programma domani al Tre Fontane. Queste le sue parole attraverso il profilo Twitter del club: “Non fatico a pensare alla solidità di questo Milan conoscendo la sua allenatrice. E’ una squadra tosta, che sa sempre cosa fare e forte in tutti i reparti. Non sarebbe prima in classifica se non avesse questa compattezza. Siamo ancora più consapevoli di dover fare una partita importantissima, una partita al 200% delle nostre possibilità. Tutti aspettano il confronto tra me e Carolina (Morace, ndr), io ci arrivo con grande serenità e consapevolezza di affrontare una grande allenatrice. Siamo serene e consapevoli della nostra forza. Andiamo a giocare una bella partita e anche una battaglia”.