L’ultima stagione di Federico Fazio con la maglia della Roma ha visto molte più ombre che luci, eppure il difensore giallorosso è ai primi posti di una speciale classifica che riguarda i difensori che giocano in Serie A: come riporta il Cies (l’osservatorio del calcio europeo), il calciatore argentino è terzo in Italia per contrasti aerei vinti in difesa. Davanti a lui solo Bruno Alves del Parma e Armando Izzo del Torino.