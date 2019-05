Roma, fastidio muscolare alla coscia per Pellegrini

Una traversa colpita in maniera fortuita nel primo tempo, tanta corsa e poi, per Lorenzo Pellegrini, è arrivata la sostituzione al minuto 67 nella ripresa con l’ingresso in campo di Cristante. Niente scelta tattica o tecnica per Ranieri, ma esigenza fisica. Il centrocampista giallorosso ha accusato infatti un fastidio muscolare alla coscia, che lo ha quindi costretto ad abbandonare anzi tempo la sfida con la Juventus, poi vinta 2 a 0 grazie ai gol di Florenzi e Dzeko. Un Pellegrini che si è poi seduto in panchina ad incitare i compagni, comparendo nelle inquadrature televisive con una vistosa fasciatura proprio all’altezza della coscia.