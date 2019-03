Roma-Empoli 2-1: EL SHAARAWY, Jesus (aut.), SCHICK – LIVE – VIDEO

Il ‘Ranieri bis’ è pronto a cominciare. Esonerato Di Francesco, ora la Roma riparte da Sir Claudio. Per il suo ritorno sulla panchina della Roma, il tecnico di Testaccio sfida l’Empoli di Iachini con un unico obiettivo: vincere per salire a -3 dal quarto posto dell’Inter. Per la sua seconda prima volta, Ranieri sceglie il 4-2-3-1 con ben 8 assenti tra infortuni e squalifiche. Nel reparto arretrato la coppia Jesus-Marcano difende i pali di Olsen, con Florenzi a destra e Santon al posto dello squalificato Kolarov a sinistra. Spazio a Nzonzi e Cristante in mediana, con Kluivert, Zaniolo ed El Shaarawy alle spalle di Schick prima punta.

TABELLINO

Roma-Empoli 2-1

Marcatori: 9′ El Shaarawy, 12′ Jesus (aut.), 33′ Schick

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Zaniolo (55′ Perotti), El Shaarawy; Schick.

A disp.: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Semeraro, Cargnelutti, Coric, Riccardi, Pezzella, Celar.

All.: Ranieri.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

A disp.: Perucchini, Provedel, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Brighi, Capezzi, Traoré, Uçan, Oberlin.

All.: Iachini.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Mondin – Bottegoni

Quarto Uomo: Minelli

Var: Massa

AVar: Costanzo

NOTE Ammoniti: 13′ Florenzi, 62′ Silvestre

CRONACA PREPARTITA

Ore 19.52 – In campo anche la Roma, guidata da Alessandro Florenzi.

Ore 19.50 – L’Empoli entra sul terreno di gioco.

Ore 19.45 – Entrano in campo i portieri di Roma ed Empoli per il riscaldamento

Ore 19.20 – La Roma è arrivata allo stadio Olimpico.