Roma, emergenza infortuni: contro l’Inter out El Shaarawy, Dzeko, Pellegrini, De Rossi, Perotti e Pastore

Roma in piena emergenza infortuni. Nel momento più delicato e difficile della stagione i giallorossi si ritrovano senza alcuni dei pezzi chiave della rosa. Per il match di domenica contro l’Inter, oltre ai già noti Perotti (che proverà però ad andare almeno in panchina), De Rossi, Pastore e Pellegrini, saranno assenti anche El Shaarawy e Dzeko. Per il bosniaco si tratta di un problema al flessore sinistro, mentre per l’azzurro problema al flessore destro. Nelle prossime ore si dovrà capire l’entità degli stop, ma la loro assenza nel match con i nerazzurri di Spalletti è certa. Da valutare anche i problemi di Zaniolo, costretto a uscire durante il match. Per il centrocampista dovrebbe trattarsi solo di crampi.