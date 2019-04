Roma e Advice Group premiate con il Brand Loyalty Award 2019

Nuovo premio in casa Roma: il club giallorosso, insieme ad Advice Group, ha vinto il Brand Loyalty Award 2019, assegnato a Milano lo scorso 16 aprile. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società di Trigoria:

“Il premio, giunto alla seconda edizione, è dedicato ai progetti di loyalty e di reward che mirano ad instaurare un rapporto continuo e duraturo tra il brand e i clienti, e a generare coinvolgimento e partecipazione in tutte le fasi della relazione.

Cuore pulsante del programma è stata la nuova piattaforma digitale www.romaunicograndeamore.com, all’interno della quale il tifoso trova un ricco programma di iniziative a cui prendere parte attraverso diversi touch points del brand, sia fisici che digitali: web, radio, tv e social network, ma anche lo stadio e lo store ufficiale della squadra. Tante attività diverse ma intrinsecamente connesse.

Il portale è diventato in poco tempo il punto di riferimento dei tifosi della squadra grazie alla possibilità di ricevere premi “money can’t buy”, tra i quali: partecipare alle trasferte nazionali e internazionali con la propria squadra del cuore, scendere in campo con i propri campioni, ottenere prodotti merchandising esclusivi e ancora vincere biglietti VIP per assistere alla partita.

Il progetto “Roma Unico Grande Amore” si è aggiudicato il premio come miglior progetto di CRM e come Grand Prix della Loyalty”.