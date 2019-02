Roma, Dzeko e Baldissoni al convegno Uefa. Incontro con l’ex ad Gandini – FOTO

Ultimi preparativi a Roma in vista dei lavori del 43° Congresso Ordinario UEFA che giovedì 7 febbraio, all’Hotel Cavalieri Hilton, riunirà per la prima volta in Italia i massimi rappresentanti delle 55 federazioni calcistiche affiliate. Quest’oggi il congresso è stato preceduto dalla riunione del Comitato Esecutivo e da un incontro informativo con il designatore arbitrale UEFA Roberto Rosetti, che ha spiegato le modalità di utilizzo del Var nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Presente per la Roma il vicepresidente Mauro Baldissoni (questa mattina alla presentazione dell’ebook “Donne di calcio”, ed Edin Dzeko che ha approfittato del convegno per parlare con alcuni rappresentanti della federazione bosniaca. L’attaccante giallorosso ha avuto modo anche di incontrare Umberto Gandini, fino allo scorso 28 settembre amministratore delegato del club giallorosso.