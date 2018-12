Roma, contestazione nella notte: decine di striscioni contro Pallotta – FOTO

Furia dei tifosi contro Pallotta. Nella notte che precede la partita delicatissima contro il Genoa, il città sono stati affissi circa cento striscioni contro il presidente americano. “Pallotta vattene” e “Pallotta go Home” i messaggi, apparso da via Piccolomini a Ponte Casilino, fino a Magliana e Monteverde.

Una contestazione durissima che segue quella che solo pochi giorni fa i tifosi del settore ospiti a Plzen avevano realizzato con lo stesso slogan “Pallotta go home”, rimasto per più di un quarto d’ora tra i giallorossi arrivati in Repubblica Ceca tra il 15′ e il 30′ del primo tempo.

E domani l’Olimpico si annuncia bollente, con Di Francesco si gioca la panchina contro i rossoblù guidati da Cesare Prandelli.