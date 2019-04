Roma, doppio clean sheet in Serie A: prima volta in stagione

Seconda vittoria consecutiva e secondo match con porta inviolata per la Roma di Ranieri. Nel match dell’Olimpico contro l’Udinese, la Roma ha mantenuto a zero il computo dei gol subiti, grazie a un’attenta prestazione difensiva e grazie a una prestazione ancora convincente di Mirante, che ha ormai scavalcato Olsen nelle gerarchie. In Serie A il filotto di due partite consecutive nello stesso campionato senza subire reti mancava dal finale della scorsa stagione, quando la Roma chiuse con doppia mandata la propria porta in ben tre partite consecutive, contro Cagliari, Juventus e Sassuolo.