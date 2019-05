Roma, domani l’incontro tra Gasperini e Percassi

Ancora qualche ora per capire la scelta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta scioglierà le sue riserve sulla decisione per la prossima stagione: la Roma l’ha scelto per ripartire, ma il presidente Percassi non vorrebbe separarsene dopo aver conquistato la Champions League. In giornata erano emerse indiscrezioni su un possibile summit già nel pomeriggio prima della festa di fine stagione dei bergamaschi, ma in realtà – riporta Tuttomercatoweb – è stato tutto posticipato a domani. La Roma continua a guardare interessata l’evolversi della vicenda.