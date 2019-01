Mercato, Monchi studia le prossime mosse: spunta Wanyama. Pericolo United per Manolas

Si avvicina il rientro dalle vacanze della Roma, che nelle prossime ore torneranno a Trigoria per la ripresa fissata lunedì. Intanto a tenere banco è ovviamente il mercato. I due reparti che potrebbero vedere qualche rinforzo sono difesa e centrocampo: per la retroguardia in cima alla lista c’è ormai Gianluca Mancini. Monchi vuole bloccarlo per l’estate, si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto tra 25 e 30 milioni. Un altro dei nomi accostati ai giallorossi è Joachim Andersen della Samp. Il padre-agente del danese ha rivelato: “Interessa non solo ai primi sei club italiani, ma anche inglesi. Non penso che accadrà qualcosa in questa sessione di mercato, ma restiamo a disposizione se qualche grande club è interessato a un incontro“. In mediana il profilo spuntato nelle ultime ore è quello di Victor Wanyama, 27 anni, keniano del Tottenham attualmente ai box per infortunio. Uno dei preferiti dal ds Monchi, però, è Julian Weigl: il centrocampista del Borussia Dortmund sta giocando poco e ha voglia di riscatto, ma i gialloneri non hanno nessuna intenzione di privarsene a gennaio.

VOCI IN USCITA – Nuovo pericolo per Kostas Manolas. L’insidia per la Roma arriva dall’Inghilterra: il Manchester United, infatti, non si è ancora arreso all’idea di abbandonare il sogno relativo al difensore greco. Per questo i Red Devils sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 36 milioni. Stesso rischio per Lorenzo Pellegrini, su cui pende invece la possibilità di strapparlo alla Roma con 30 milioni: il Milan in questi giorni avrebbe preso informazioni sul centrocampista in vista del mercato di giugno. L’Atalanta, invece, avrebbe effettuato un sondaggio per Diego Perotti. In partenza Umar Sadiq: dopo il rientro dal prestito ai Rangers di Glasgow, nella giornata di lunedì dovrebbe avvenire la firma sul contratto che lo legherà al Perugia con la formula del prestito secco. Un altro giovane, invece, ha appena prolungato il suo contratto con i giallorossi: si tratta di Devid Bouah, che ha rinnovato per altri 3 anni.

LE ALTRE NEWS – I social regalano spesso qualche perla e il protagonista di quest’oggi è stato Juan Jesus: il brasiliano ha risposto a un post della pagina ‘Calciatori Brutti’ che su Twitter ha dato il buongiorno con uno scatto dell’ex Inter ai tempi nerazzurri insieme a Dodò, Jonathan e Laxalt. La replica di Jesus è una foto in cui rialza da terra Leo Messi duranto Roma-Barcellona. I colori giallorossi sempre in primo piano, dunque, e a dimostrarlo sono anche i numeri: i capitolini si piazzano al 25esimo posto nella classifica della squadre più seguite al mondo, stravincendo il derby con la Lazio, solo 138esima.