Roma, domani alle 11.45 la ripresa degli allenamenti

“A Bologna sarà agonisticamente difficile”. Parola di Daniele De Rossi, che più di tutti sa quanto la Roma abbia bisogno di punti in campionato per rialzarsi dopo un inizio balbettante. La sconfitta contro il Real Madrid deve essere messa subito alle spalle, perché domenica alle 15 si va al Dall’Ara contro la squadra di Inzaghi, ferma ancora a zero punti in campionato.

La Roma farà rientro nella capitale e domani mattina già si ritroverà a Trigoria: Di Francesco ha fissato la seduta d’allenamento alle 11.45, quando comincerà a preparare la gara di domenica.