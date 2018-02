Roma, Di Francesco torna all’antico: a Napoli la parola ai senatori

Via alla controrivoluzione. Di Francesco torna dai senatori per risollevare la Roma. Ecco quindi De Rossi, Florenzi e Dzeko di nuovo in campo dopo la pausa presa con il Milan. Con loro ci sarà anche Nainggolan, oggi a parte precauzionalmente dopo l’operazione al dente perso a causa della gomitata di Kessie, scrive Repubblica.it. Tornerà tra i convocati anche Gonalons che dopo quasi due mesi ha lavorato in gruppo. La trasferta, secondo quanto disposto dal prefetto di Napoli, sarà vietata ai tifosi della Roma residenti nel Lazio.