Roma, Di Francesco ottavo nella classifica dei migliori allenatori del 2018

Il 2018 di Di Francesco si sta chiudendo negativamente, ma resta l’anno in cui il tecnico ha portato la Roma a un passo dal sogno Champions League. Un’impresa riconosciuta anche dall’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), che ha posizionato l’ex Sassuolo all’ottavo posto nella classifica stagionale dei migliori allenatori. Di Francesco ha ricevuto 5 punti, come Pochettino (Tottenham), Chabaani (Tunis) e Gallardo (River Plate). Al primo posto ancora una volta Zidane. Allegri primo degli italiani al quinto posto.