Roma, Di Francesco ha scelto: con la Fiorentina Zaniolo trequartista

Tocca a Nicolò Zaniolo. Di Francesco – riporta Sky Sport – ha scelto lui nel ballottaggio che lo vedeva contendere il posto di trequartista a Cristante, con Lorenzo Pellegrini che oggi pomeriggio arretrerà di qualche metro e giocherà al fianco di Nzonzi. E quello con la Fiorentina è un incrocio particolare: nel settore giovanile viola indossava la maglia numero 10, prima di essere scartato e scegliere la Virtus Entella per rilanciarsi. Oggi ritroverà la squadra inizialmente destinata a diventare il suo futuro: scenderà per la prima volta in campo dal primo minuto in campionato, dopo i 93′ in campo tra Serie A e Champions.