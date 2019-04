Roma, De Rossi vola a Barcellona per curare l’infortunio

Daniele De Rossi è partito questa mattina per la Spagna, direzione clinica Corachan di Barcellona, per curarsi dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, rimediata nel match con l’Udinese. Il capitano, che ieri è stato a Villa Stuart per gli accertamenti, sarà visitato nella struttura privata che nei mesi scorsi ha seguito anche il recupero di Javier Pastore e Diego Perotti (Dzeko e El Shaarawy sono stati lì per un consulto). Le stime prevedono un recupero di 20 giorni, ma l’obiettivo è bruciare le tappe grazie alla tecnologia della medicina riparativa, di cui sono esperti nella clinica catalana.

LEGGI ANCHE: La medicina riparativa e la Clinica Corachan: ecco come Pastore prova a uscire dal tunnel