Roma, De Rossi porta la squadra a cena prima dell’addio – FOTO – VIDEO

Daniele De Rossi porta la sua Roma a cena, ancora una volta da capitano vero. Nelle ore finali della clamorosa carriera con un’unica maglia, il numero 16 fa quello ha fatto sempre alla perfezione (e che avrebbe potuto fare ancora), il leader. I giocatori giallorossi si sono ritrovati da Zuma, un noto locale del centro storico, per passare insieme qualche ora, prima del rompete le righe per la fine della stagione.

Il primo ad arrivare è stato Nicolò Zaniolo poco prima delle 21.30, seguito a ruota da Santon e Stefano Greco. Subito dopo ecco Dzeko, Karsdorp, Kluivert, Coric, Fazio, Perotti, Cristante, Marcano, Jesus, Olsen, Fuzato, Schick, Florenzi, Manolas, Pastore, El Shaarawy, Kolarov e Under. Qualche minuto dopo le 22 sono arrivati anche De Rossi, Mirante, Pellegrini e Nzonzi. Presente anche parte dello staff della squadra. Il clima non è quello di sempre, e De Rossi non sarà l’unico a dire addio. Prima però, il Parma per cercare il miracolo Champions, ancora possibile anche se difficile.