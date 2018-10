Roma, dall’Olanda: scontro club-Raiola sul futuro di Kluivert

Il futuro più prossimo di Justin Kluivert potrebbe non essere a Roma. Secondo il portale olandese Soccernews.nl, la società giallorossa starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi del prestito durante il mercato di gennaio in un club di metà classifica di Serie A (si parla di Parma, Sassuolo o Genoa) per fargli accumulare minuti, tornando a Roma in estate con maggiore esperienza. Chi non sarebbe d’accordo, però, è Mino Raiola: l’agente di Kluivert preferirebbe che restasse nella capitale perché non ritiene il giovane classe ’99 un giocatore da club medio.

In Champions contro il CSKA è candidato ad una maglia da titolare: insieme a Dzeko, Under, Lorenzo Pellegrini ci sarà lui o Stephan El Shaarawy. In stagione finora sei presenze con un gol e un assist all’attivo. La prima e unica rete in giallorosso contro il Viktoria Plzen venti giorni fa: domani l’obiettivo sarà ripetersi.