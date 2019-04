Dall’Inghilterra, Mourinho rifiuta la Roma: “Crede non sia l’ambiente giusto per lui”

Mourinho dice no alla Roma. È questa la notizia che arriva dall’Inghilterra: secondo Duncan Castles, giornalista del Sunday Times e del Daily Record, il portoghese sarebbe stato contattato dalla dirigenza giallorossa, che vorrebbe puntare su di lui per il dopo-Ranieri: “La Roma è stato il primo club a organizzare un incontro con Mourinho per sondare il suo interesse a tornare in Italia. José però ha rifiutato educatamente. Quello che mi è stato detto è che non è un lavoro che gli interessa. Se tornerà in Serie A, lo farà all’Inter. Semplicemente non se la sente di andare a Roma, e non è sorprendente considerando le interviste rilasciate negli ultimi mesi nelle quali ha sempre sottolineato l’importanza della struttura del club e di essere nell’ambiente giusto in cui lavorare. Ritiene che la Roma non sarebbe stato il posto adatto a lui, quindi non coglierà l’occasione e continuerà ad aspettare l’offerta giusta”.