Roma, crisi senza fine. Pallotta attacca: “Sono disgustato”

In tribuna al Dall’Ara di Bologna ci sono Totti, Baldissoni e Monchi. Manca James Pallotta, che si trova come di consueto a Boston ma che per i tifosi è tra i primi responsabili. A testimoniarlo sono i cori partiti dal settore ospiti, dove i sostenitori giallorossi hanno cominciato a contestarlo. E il patron americano ha risposto con un semplice quanto eloquente “sono disgustato” a chi gli chiedeva un parere sull’ennesima delusione di questo inizio di stagione.

Non è la prima volta che i tifosi ne prendono le distanze: già nelle ultime uscite, sia all’Olimpico che in trasferta, a fine partita il presidente è stato duramente contestato. La semifinale di Champions è un ricordo lontano e l’aria intorno alla Roma torna più pesante che mai.