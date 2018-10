Roma, Coric in crescita: primo gol. Ma il club valuta il prestito

Ha segnato, seppur in amichevole, il suo primo gol con la Roma, ma il futuro di Ante Coric è ancora da scrivere. Il centrocampista croato, ufficializzato lo scorso 28 maggio per 6 milioni di euro, finora non è mai stato impiegato da Di Francesco. Secondo il tecnico – riporta Gazzetta.it – deve ancora crescere, e allora non è escluso che a gennaio possa andare in prestito. In Serie A piace al Chievo, ma Monchi vuole pensarci bene e capire cosa sia meglio per lui e per l’investimento fatto dal club. Intanto, ieri è stato uno dei protagonisti dell’amichevole vinta 3-2 dalla Roma contro la Lupa Roma di Marco Amelia, nella quale ha giocato e segnato, esultando anche sui social.