Roma, Coric grinta e sudore: il croato è già al lavoro per la prossima stagione – FOTO

Pochi minuti in campo nella stagione appena trascorsa, ma tanta voglia di convincere eventualmente il nuovo tecnico e diventare finalmente protagonista della Roma. Sarà questo lo spirito con cui Ante Coric affronterà il prossimo mese, decisivo sia per lui sia per la squadra in vista dei nuovi impegni. Il centrocampista croato sta infatti proseguendo il suo allenamento personale documentando tutto su Instagram, in attesa che la nuova stagione agonistica apra definitivamente i battenti.