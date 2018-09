Roma, Coric aspetta il suo momento: “Concentrato e paziente” – FOTO

“Resta concentrato e paziente”. E’ chiaro il pensiero di Ante Coric, che con un post su Instagram si è proiettato alla super sfida di domani contro il Real Madrid al Bernabéu. Il centrocampista, che non ha ancora giocato un minuto in un match ufficiale con i giallorossi, resta speranzoso in attesa di un’occasione. Contro il Benevento, nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali, è stato tra i migliori in campo ma Di Francesco, per il momento, non ha ancora deciso di puntare su di lui.