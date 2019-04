Roma, contatti con Conte: nuovo appuntamento nei prossimi giorni

La Roma non ha rinunciato ad Antonio Conte. Il tecnico è pronto a tornare in panchina e la possibilità di ripartire dalla Serie A sembra al momento la più valida. Come riportato da Teleradiostereo, i giallorossi avrebbero avuto dei contatti con il tecnico (il preferito di Pallotta) e un nuovo appuntamento potrebbe essere fissato nei prossimi giorni.

L’Inter continua a essere in vantaggio e ad avere il gradimento di Conte, ma se i nerazzurri decidessero di non puntare sull’ex ct della Nazionale i giallorossi avrebbero decisamente più chance di portarlo a Trigoria.